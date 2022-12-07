Феликс поделился эмоциями от победы Португалии над Швейцарией

Форвард сборной Португалии Жоау Феликс прокомментировал победный матч над Швейцарией (6:1) в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

В этом матче футболист отметился двумя голами.

«Мы отлично выглядели с самых первых минут матча, очень рады победе. На этом чемпионате мира мы уже показали, что обыграть нас будет очень непросто», — заявил Феликс после матча.

В четвертьфинале Португалия встретится со сборной Марокко, которая ранее оказалась сильнее Испании. Встреча пройдет 10 декабря.