Феликс: «Не все зависит от Роналду»

Феликс прокомментировал игру Португалии против Швейцарии без Роналду в старте

Форвард сборной Португалии Жоау Феликс после победного матча над Швейцарией (6:1) в рамках 1/8 финала чемпионата мира отреагировал на игру команды без Криштиану Роналду в старте.

«Бывают успешные игры, в которых у нас все получается, и менее удачные, где нам приходится тяжело, но это не зависит лишь от присутствия или отсутствия на поле Криштиану», — сказал Феликс после игры.

Роналду начал матч со швейцарцами в запасе. Вместо него на поле с первых минут вышел Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик и сделал результативную передачу.

В четвертьфинале Португалия встретится со сборной Марокко, которая ранее оказалась сильнее Испании. Встреча пройдет 10 декабря.