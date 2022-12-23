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Сегодня, 08:56

Фердинанд считает, что Йошко Гвардиол может стать одним из лучших в мире

Виктория Кравченко
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Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал выступление хорвата Йошко Гвардиола на чемпионате мира — 2022. Он считает, что футболист выделялся своей игрой на турнире.

«Йошко — мой любимый защитник на чемпионате мира. В матче с Аргентиной его неоднократно продавливал Месси. Но стоит учитывать, против кого он играл.

Думаю, Гвардиол выделялся своей игрой на мундиале. У него есть все, чтобы стать одним из лучших в мире на своей позиции», — заявил Фердинанд на своем YouTube-канале.

Сборная Хорватии заняла третье место на ЧМ-2022. 20-летний игрок провел 7 матчей на турнире, отметившись 1 голом.

Рио Фердинанд
Чемпионат мира по футболу 2022
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