Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

24 ноября, 21:22

Фернандеш стал вторым игроком в истории Португалии, отдавшим две голевые передачи в матче чемпионата мира

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш стал вторым игрок в истории команды, отдавшим две голевые передачи в матче чемпионата мира.

28-летний футболист отметился результативными передачами в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 против Ганы (3:2). Он поучаствовал во втором и третьей голе сборной Португалии.

Как сообщает Opta, Фернандеш стал вторым игроком в истории Португалии, отдавшим две голевые передачи в матче чемпионата мира. Первым является Жозе Торриш, который сделал это в игре против Бразилии (3:1) в 1966 году.

Бруну Фернандеш
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
1
0
Читайте также
Молодой российский вратарь подписал в НХЛ невыгодный контракт. Что заставило его это сделать?
Трехэтажный особняк, личное ранчо и сын от миллионера: как сейчас живет Мария Шарапова
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Сборная Сербии ни разу не пробила в створ ворот в матче чемпионата мира-2022 с Бразилией
Врач сборной Бразилии рассказал о характере травмы Неймара
Вагнер Лав: «Бразилия победит Францию в финале чемпионата мира»
Жилберту Силва: «Второй гол Ришарлисона в ворота Сербии лучший на чемпионате мира-2022»
Неймар получил травму в матче с Сербией. Он плакал и хромал по пути в раздевалку
ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 25 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

ЧМ-2022, турнирная таблица группы H: Португалия лидирует

Роналду повторил уникальное достижение Олича и Лаудрупа на ЧМ