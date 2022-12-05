Фернанду Мейра восхитился игрой Роналду перед матчем Португалии со Швейцарией

Участник чемпионата мира 2006 года в составе сборной Португалии Фернанду Мейра оценил уровень игроков португальской команды на ЧМ-2022.

«Это будет тяжело, мы уважаем каждого соперника. Но в прошлом мы уже побеждали англичан, французов, испанцев. Я верю, что сборная Португалии будет чемпионом мира, не только из-за наличия Криштиану Роналду, конечно, это фантастический футболист, наш лидер, один из лучших футболистов в истории, как я и говорил», — цитирует Мейра ТАСС.

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет с командой Швейцарии. Матч пройдет 6 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.