Сантуш сказал, что знает многих игроков сборной Марокко по чемпионату Греции. Ни один из них не играет в греческой лиге

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что хорошо знаком с будущим соперником по чемпионату мира-2022, сборной Марокко.

«Я знаю многих марокканских игроков, в основном потому, что некоторые из них играют в Греции, в клубах, за которыми я слежу. Я также помню матч 2018 года», — цитирует Globo Esporte Сантуша.

Однако ни один из марокканских игроков не играет в чемпионате Греции, и только трое из нынешнего состава были в сборной Марокко в 2018 году.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между сборными Португалии и Марокко состоится в субботу, 10 декабря. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.