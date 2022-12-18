ФИФА и ВАДА провели 2846 допинг-тестов во время чемпионата мира-2022 в Катаре

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька рассказал, сколько допинг-тестов было проведено во время ЧМ-2022 в Катаре.

«ФИФА вместе с национальными антидопинговыми организациями внедрила мощную программу тестирования до и во время чемпионата мира по футболу 2022 года. По ходу турнира в общей сложности было проведено 2846 допинг-тестов», — написал глава ВАДА в социальных сетях.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара.

Сегодня, 18 декабря, пройдет финальный матч ЧМ-2022, в котором встретятся национальные команды Франции и Аргентины. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.