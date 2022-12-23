ФИФА начала расследование из-за присутствия повара Salt Bae на поле после финала ЧМ-2022

ФИФА начала расследование из-за присутствия повара Нусрета Гекче, известного как Salt Bae, на поле после финала чемпионата мира в Катаре, сообщает The Telegraph.

«ФИФА выясняет, как отдельные лица получили неправомерный доступ на поле после церемонии закрытия на стадионе «Лусаил» 18 декабря. Будут приняты соответствующие внутренние меры», — приводит слова представителя ФИФА The Telegraph.

После финального матча мирового первенства на поле появился популярный турецкий повар Нусрет Гекче, который праздновал чемпионство вместе с аргентинцами и трогал трофей.

Согласно правилам ФИФА, держать в руках трофей разрешено только победителям чемпионатов мира разных лет, а также главам государств и президенту организации.

Между ФИФА и Гекче нет официальных партнерских отношений, однако в соцсетях появилось видео, на котором видно, как президент организации Джанни Инфантино хвалит рестораны Nusr-Et. По информации источника, повар получил разрешение на выход на поле не от Инфантино. Представители ФИФА, сейчас, будут выяснять, кто допустил Гекче к игрокам.

Чемпионат мира по футболу-2022 прошел с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара. Победу одержала сборная Аргентины, которая в финале турнира обыграла Францию (3:3, 4:2 по пен).