ФИФА оштрафовала Футбольный союз Сербии за флаг с Косово в составе страны на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Футбольный союз Сербии (FSS) за то, что сборная во время ЧМ-2022 вывесила в раздевалке флаг страны с территорией Косово в ее составе, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

По данным источника, инцидент произошел перед матчем первого тура группового этапа между сборными Сербии и Бразилии (0:2). Федерация футбола Косова подала жалобу в ФИФА. На FSS наложен штраф в размере 20 тысяч швейцарских франков.

Также ФИФА оштрафовала на 50 тысяч швейцарских франков Хорватский футбольный союз (HNS) за неуместные выкрики болельщиков и использование поклонниками команды баннеров с неприемлемым содержанием на матче группового этапа чемпионата мира против канадцев (4:1).

Сборная Сербии набрала в трех матчах ЧМ-2022 только одно очко и заняла последнее место в группе G.

Хорватия заняла второе место в турнирной таблице группы F, набрав 5 очков. В матче 1/8 финала хорваты в серии пенальти победили японцев (1:1, 3:1). В четвертьфинале турнира команда 9 декабря встретится с командой Бразилии.