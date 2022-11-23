ФИФА отреагировала на подозрения в умышленном сокрытии массового ухода болельщиков со стадиона

23 ноября, 12:59
ФИФА сделала заявление по поводу подозрения в умышленном сокрытии массового ухода болельщиков со стадиона во время матча открытия ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором (0:2).
«ФИФА стремится показать честное и всестороннее освещение происходящего на поле, дополняя это изображением болельщиков на трибунах», — приводит сообщение ФИФА издание NRK.
Ранее сообщалось, что в телетрансляцию матча не попали кадры пустых трибун и уходящих до финального свистка болельщиков. После этого ФИФА заподозрили в намеренной попытке показывать только положительную сторону турнира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования