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Сегодня, 23:04

ФИФА примет меры в связи с появлением посторонних лиц на поле после финала ЧМ-2022

Алина Савинова
Сборная Аргентины и Нусрет Гекче.
Фото Global Look Press
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Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что намерена принять меры в связи с появлением посторонних лиц на поле после финала чемпионата мира-2022.

«После проведенного расследования ФИФА установила, что отдельные лица получили неправомерный доступ на поле после завершения церемонии. Будут приняты внутренние меры», — приводит заявление организации журналист Тарик Панджа.

После финального матча мирового первенства на поле появился популярный турецкий повар Нусрет Гекче, который праздновал чемпионство вместе с аргентинцами и трогал трофей.

Согласно правилам ФИФА, держать в руках трофей разрешено только победителям чемпионатов мира разных лет, а также главам государств и президенту организации.

Чемпионат мира по футболу-2022 прошел с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара. Победу одержала сборная Аргентины, которая в финале турнира обыграла Францию (3:3, 4:2 по пен).

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В ФИФА не стали комментировать появление повара Нусрета на поле после финала ЧМ-2022