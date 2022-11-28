ФИФА возбудила дело в отношении Федерации футбола Германии из-за отсутствия игроков на пресс-конференциях

Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Германии (DFB), сообщает AP News.

По информации источника, причиной возбуждения дела стало отсутствие игроков национальной команды на обязательных пресс-конференциях за день до каждой игры. Отмечается, что в качестве наказания Федерации футбола Германии, скорее всего, будет назначен штраф.

В субботу, 26 ноября, главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик пришел один на встречу с международными СМИ в Дохе перед матчем 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Испанией (1:1). Флик заявил, что не хочет обременять игроков перед важной игрой.

На данный момент национальная команда Германии занимает последнее место в группе Е (1 очко).