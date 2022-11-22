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22 ноября, 11:00

Филимонов рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира в Катаре

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Александр Филимонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022 в Катаре.

«Всегда, когда меня спрашивают, отвечаю, что болею за «Спартак» и сборную России. Болеть ни за кого не буду. За красивый футбол. Наслаждаюсь им. Приятно было посмотреть на англичан. Классный контроль, физические компоненты на высочайшем уровне. Какие команды будут показывать такой футбол, на те и буду обращать внимание, пристально следить», — сказал Филимонов «СЭ».

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Во вторник, 22 ноября состоятся четыре встречи: Аргентина — Саудовская Аравия (13.00 мск), Дания — Тунис (16.00 мск), Мексика — Польша (19.00 мск), Франция — Австралия (22.00 мск).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Александр Филимонов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
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