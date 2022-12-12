Азеведу считает французов фаворитами чемпионата мира-2022: «Они показали свою мощь»

Бывший футболист «Локомотива» Филипе Азеведу в разговоре с «СЭ» выразил уверенность в шансах сборной Франции стать победителем чемпионата мира в Катаре.

«Встреча Франции и Англии была матчем с участием двух отличных команд. Французы были эффективны, а в этом соревновании все решают детали. Считаю, что это очень сплоченная и сильная команда, причем в любых условиях с игроками, которые имеют все необходимые качества и показывают на поле, что они главные претенденты на победу в этом чемпионате мира. Франция показала на этом чемпионате мира свою мощь», — сказал Азеведу «СЭ».

Полуфинал ЧМ-2022 между Францией и Марокко пройдет 14 декабря. 13 декабря сыграют Аргентина и Хорватия.

14.12.2022 | Франция — Марокко