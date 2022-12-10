Филлипс готов помочь команде в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции

Полузащитник сборной Англии Кэлвин Филлипс заявил, что готов в любое время выйти на поле в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 против Франции.

«Да, я готов, но я верю, что Дек здоров, он вернулся к тренировкам, и с ним все в порядке. Если что-то пойдет не так, я буду там и сделаю все возможное, чтобы быть в форме в течение 90 минут. Я хочу играть как можно больше минут. Независимо от того, буду ли играть я или Дек, мы сделаем все, что в наших силах.

Трое (полузащитников), которые играли ранее, проделали невероятную работу. Я бы выбрал себя для участия в матчах, но до сих пор они так хорошо справлялись и добились результатов. Любой, кого заявят на игру, будет готов принять вызов и сделать все, чтобы помочь команде добиться успеха. Мы должны подумать о том, как остановить его Мбаппе и Жиру и Гризманна. Мы работали над тактикой, чтобы остановить всю команду", — сказал Филлипс.

Полузащитник провел 32 минуты на поле в матче против Уэльса, в котором отличился результативной передачей, и 8 минут в матче с командой Сенегала.

Матч между сборными Англии и Франции пройдет сегодня, 10 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.