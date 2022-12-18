Финал ЧМ-2022: Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе? Live

Сегодня, 18 декабря, день финала чемпионата мира-2022.

В прямом эфире обсуждаем расклады перед решающей битвой между Аргентиной и Францией. Завоюет ли Лионель Месси главный трофей в своей карьере? Или Килиан Мбаппе станет двукратным в 23 года?

В эфире YouTube-канала «Вышли!» Игорь Рабинер из Катара, а также Леонид Волотко и Олег Кошелев из Москвы. Начало — в 12.00 (мск).