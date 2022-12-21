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Судейство

Сегодня, 12:49

Финал ЧМ-2022: судьи наказали Жиру, но простили аргентинцев. Почему так произошло?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Аргентина — Франция.
Аргентина — Франция.
Аргентина — Франция.
Аргентина — Франция.
Аргентина — Франция.
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Съемки тактической камерой финального матча ЧМ-2022 Аргентина — Франция (3:3, пенальти — 4:2) позволили заметить серьезное отличие в отношении арбитров к представителям двух команд.

Отмечу безобразную работу судейской бригады, которая зачастую вообще не контролировала поведение запасных и замененных игроков в технических зонах и зонах разминки. При этом французов, в частности, Оливье Жиру наказали, а вот аргентинцев простили.

Аргентина - Франция.
Аргентина — Франция.

На 90+4-й минуте во время атаки команды Дидье Дешама Жиру выбежал на поле. Его примеру последовали еще два или три француза, выскочившие около углового флага. Четвертый судья Исмаил Элфат обратил внимание на нарушение правил, сделал внушение нападающему и, по всей видимости, дал сигнал по рации Шимону Марчиняку. Спустя минуту польский арбитр подбежал к технической зоне и вынес Жиру предупреждение.

Аргентина - Франция.
Аргентина — Франция.

Ничего подобного не произошло на 109-й минуте, когда польские рефери и Элфат проспали нарушение правил аргентинцами. Еще до того как Месси отправил мяч в ворота, забив третий гол южноамериканцев, на поле из их технической зоны выскочили два аргентинских футболиста. Таким образом, одновременно на поле оказались сразу 13 игроков, что, безусловно, запрещено правилами. В соответствии с одним из положений правила 3 «Игроки» гол следовало отменить. Понятно, что сделать это судьи не решились.

Подчеркну: это не ошибка бригады ВАР, работавшей в ВАР-центре. Это недосмотр исключительно Марчиняка и его бригады, находившейся на стадионе.

Шимон Марциняк и&nbsp;Лионель Месси. Царь — ненастоящий? Польский арбитр помог Месси и Аргентине, а ФИФА испортила турнир

Оливье Жиру
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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