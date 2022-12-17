Флик: «Если вы футбольный романтик, то хотите, чтобы Месси выиграл ЧМ-2022»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик дал прогноз на исход финального матча ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Если вы футбольный романтик, то хотите, чтобы Месси выиграл ЧМ-2022, потому что это самый выдающийся футболист последнего десятилетия. В 35 лет он все еще демонстрирует свои выдающиеся качества.

Обе команды заслуживают быть в финале. Наверное, Месси заслужил титул на своем последнем чемпионате мира, но я стараюсь относиться к этому нейтрально.

Тем более, у меня особая связь с игроками, которых я тренировал — Команом, Паваром и Эрнандесом, который, к сожалению, травмирован», — цитирует Флика SID.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 17 декабря и начнется в 18.00 (мск).