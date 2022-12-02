Флик заявил, что не планирует подавать в отставку с поста главного тренера сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик заявил, что не планирует подавать в отставку после неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Хочу ли я остаться на этой работе? Со своей стороны да, мне она нравится. У нас хорошая команда, подрастают хорошие футболисты. Но все зависит не от меня», — заявил специалист в эфире телеканала ARD.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. По итогам групповой стадии сборная Германии покинула турнир. В последнем матче немцы переиграли Коста-Рику (4:2), но уступили Испании второе место по разнице мячей.

Следующий крупный турнир — Евро-2024 — будет для Германии домашним. Команде не придется проходить отборочный цикл на этот турнир.