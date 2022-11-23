Форвард «Химок» Садыгов назвал причину провальной игры Месси и сборной Аргентины в матче с Саудовской Аравией на ЧМ-2022

Нападающий «Химок» Илья Садыгов объяснил, почему сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии (1:2) в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре.

«За чемпионатом мира успеваю следить. Пока главная сенсация — матч сборных Аргентины и Саудовской Аравии. Честно говоря, болею за Аргентину на этом чемпионате, поэтому немножко удивился такому результату. Ребята не дожали соперника в первом тайме, может, была какая-то недооценка саудовцев. Но им самим виднее, они мастера высшего класса. Думаю, что им просто не повезло», — приводит Metaratings слова Садыгова.

Сборная Аргентины занимает последнее, четвертое, место в группе C. Команда проведет следующий матч на ЧМ-2022 в субботу, 26 ноября против Мексики (начало — в 22.00 мск).

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.