Форвард «Химок» Садыгов поделился мнением о добавленных минутах на ЧМ

23 ноября, 18:54
Нападающий «Химок» Илья Садыгов рассказал, что думает о большом количестве добавленного времени на ЧМ-2022 в Катаре.
«В футболе очень много спорных моментов, где-то не хватает времени, чтобы отыгрываться. На чемпионате мира очень много нововведений. Я думаю, в Европе такие правила скоро появятся. Дай бог, чтобы в России появились такие правила», — цитирует Садыгова Metaratings.ru.
В матче первого тура группового этапа ЧМ Англия и Иран (6:2) сыграли самый продолжительный матч в истории турнира. Арбитр добавил 14 минут к первому тайму из-за остановки, связанной с серьезной травмой игрока.
Ко второму тайму было добавлено еще десять минут, доведя суммарное количество добавленного времени в матче до 24 минут.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования