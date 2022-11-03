Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о предстоящем чемпионате мира в Катаре.

«Мы не будем лицемерить. Мы собираемся сделать все, что в наших силах. Это трофей всей жизни. Постараемся сделать все, что в наших силах, и я думаю, что люди не должны осуждать нас за то, что мы думаем об этом во время матчей за клубы», — приводит слова Мбаппе журналист Адриен Гренье со ссылкой на эфир Canal+.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции на турнире в группе D сыграет с Австралией, Данией и Тунисом.