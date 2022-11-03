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Сегодня, 16:52

Мбаппе — о ЧМ-2022: «Это трофей всей жизни. Постараемся сделать все, что в наших силах»

Мбаппе высказался о предстоящем чемпионате мира в Катаре
Анна Горшкова
Корреспондент
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Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о предстоящем чемпионате мира в Катаре.

«Мы не будем лицемерить. Мы собираемся сделать все, что в наших силах. Это трофей всей жизни. Постараемся сделать все, что в наших силах, и я думаю, что люди не должны осуждать нас за то, что мы думаем об этом во время матчей за клубы», — приводит слова Мбаппе журналист Адриен Гренье со ссылкой на эфир Canal+.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции на турнире в группе D сыграет с Австралией, Данией и Тунисом.

Источник: https://twitter.com/hadrien_grenier/status/1587928194572640256?s=20&t=CJT_LieD7NM16RyxU4TV0g
Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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