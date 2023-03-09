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Сегодня, 13:52

Форвард сборной Аргентины ответил на критику Эмилиано Мартинеса

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Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поддержал голкипера национальной команды Эмилиано Мартинеса, которого критикуют за его поведение.

«То, как он разговаривает с соперниками... Я поддерживаю его. А то, как он празднует отбитые пенальти... Я узнал, что хотят ввести какое-то правило. Нападающему можно праздновать, почему вратарю нельзя? Со мной такого не делали, но я поддерживаю Эмилиано. Он не делает ничего из ряда вон выходящего», — приводит слова Лаутаро TyC Sports.

Сборная Аргентины стала победителем ЧМ-2022, обыграв в финале Фрацнию (3:3, 4:2 в серии пенальти). Мартинеса признали лучшим голкипером турнира, после чего он продемонстрировал неприличный жест с наградой в руках.

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