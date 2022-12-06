Неймар: «Надеюсь, Пеле насладился победой Бразилии над Кореей»

Форвард сборной Бразилии Неймар обратился к Пеле после победы над Кореей (4:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

«Сейчас трудно говорить о Пеле, но мы желаем ему всего наилучшего и надеемся, что он поправится как можно скорее. Надеюсь, он насладился нашей победой», — приводит слова Неймара RMC Sport.

После игры футболисты сборной Бразилии вынесли плакат с изображением легендарного игрока. Пеле был госпитализирован 30 ноября. Бразильцу диагностировали общий отек тела, включая сердечную недостаточность, а также спутанность сознания.

Сборная Бразилии в четвертьфинале турнира в Катаре сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 9 декабря.