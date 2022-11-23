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23 ноября, 16:17

Форвард сборной Хорватии Ливая отказался отвечать на вопрос о России

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Нападающий клуба «Хайдук» и сборной Хорватии Марко Ливая не стал отвечать на вопрос о российской команде.

— Вы играли последний матч против России. Это был ее последний официальный матч. Вы расстроены, что российских футболистов здесь нет?

— Не хочу говорить об этом.

Ранее сборная Хорватии не смогла обыграть команду Марокко на ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 0:0.

В последний раз хорватская сборная играла с командой России 14 ноября 2021 года в отборочном раунде на ЧМ-2022. Тогда хорваты выиграли со счетом 1:0.

С 2014 по 2016 год Ливая выступал за казанский «Рубин».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

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20%

1.70
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Бразилия
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ТБ 2.5

21%

1.59
Марко Ливая
Сборная России по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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