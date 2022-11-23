Форвард сборной Хорватии Ливая отказался отвечать на вопрос о России

23 ноября, 16:17
Нападающий клуба «Хайдук» и сборной Хорватии Марко Ливая не стал отвечать на вопрос о российской команде.
— Вы играли последний матч против России. Это был ее последний официальный матч. Вы расстроены, что российских футболистов здесь нет?
— Не хочу говорить об этом.
Ранее сборная Хорватии не смогла обыграть команду Марокко на ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 0:0.
В последний раз хорватская сборная играла с командой России 14 ноября 2021 года в отборочном раунде на ЧМ-2022. Тогда хорваты выиграли со счетом 1:0.
С 2014 по 2016 год Ливая выступал за казанский «Рубин».
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Основные источники исследования