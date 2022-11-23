23 ноября, 16:17
Форвард сборной Хорватии Марко Ливая поделился эмоциями от игры с Марокко в групповом турнире чемпионата мира-2022 года в Катаре (0:0).
— Это была сложная игра. Каковы ваши эмоции?
— Я немного расстроен, потому что мы не заработали три очка в первой игре. Первая игра на ЧМ сложная. Против соперника, который хорош. Немного расстроен из-за того, что не заработали три очка.
— Ваш прошлый клуб «Рубин» вылетел в ФНЛ.
— Да, знаю, что случилось. Немного шокирован. Не знаю, что случилось. У меня не так много времени, чтобы смотреть российский чемпионат, так как играл в Греции, в Хорватии. У меня семья, мало времени, чтобы смотреть.
Команды набрали по 1 очку в группе F. В следующем матче Хорватия сыграет с Канадой 27 ноября. Марокко встретится с Бельгией в этот же день.
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