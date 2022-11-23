Форвард Хорватии Ливая — о ничьей в матче с Марокко: «Немного расстроен из-за того, что не заработали три очка»

Форвард сборной Хорватии Марко Ливая поделился эмоциями от игры с Марокко в групповом турнире чемпионата мира-2022 года в Катаре (0:0).

— Это была сложная игра. Каковы ваши эмоции?

— Я немного расстроен, потому что мы не заработали три очка в первой игре. Первая игра на ЧМ сложная. Против соперника, который хорош. Немного расстроен из-за того, что не заработали три очка.

— Ваш прошлый клуб «Рубин» вылетел в ФНЛ.

— Да, знаю, что случилось. Немного шокирован. Не знаю, что случилось. У меня не так много времени, чтобы смотреть российский чемпионат, так как играл в Греции, в Хорватии. У меня семья, мало времени, чтобы смотреть.

Команды набрали по 1 очку в группе F. В следующем матче Хорватия сыграет с Канадой 27 ноября. Марокко встретится с Бельгией в этот же день.