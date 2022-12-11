Нападающий СКА Яшкин — о ЧМ-2022: «Думаю, всем нравится, когда фавориты вылетают»

Форвард СКА Дмитрий Яшкин подвел итоги Матча звезд КХЛ и ответил на вопросы о ЧМ-2022 по футболу.

11 декабря сборная дивизиона Боброва одержала победу в Матче звезд КХЛ-2022. Команда обыграла сборную дивизиона Харламова со счетом 7:6.

— Ожидания от турнира? Всегда пытаемся побеждать. Что выиграли — это плюс. Первый трофей Романа Ротенберга, пусть и в Матче звезд? Конечно, рады за него и за всех.

— ЧМ-2022 по футболу — следите?

— Думаю, всем нравится, когда фавориты вылетают. В принципе, интересно смотреть. Больше всех кто удивил? Как и всех, Марокко. А из вылетевших фаворитов — Бразилия, — приводит слова Яшкина Metaratings.ru.

В полуфинале ЧМ-2022 сыграют Аргентина — Хорватия (13 декабря) и Франция — Марокко (14 декабря). Время начала матчей — в 22.00 мск.