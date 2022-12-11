Фотокорреспондент катарского телеканала скончался во время чемпионата мира-2022

Фотокорреспондент катарского телеканала Al Kass TV Халид аль-Мисслам скончался в Катаре во время чемпионата мира-2022, сообщает Daily Express.

Подробности данного инцидента не уточняются.

Пресс-служба телеканала в официальном пресс-релизе также не стала раскрывать подробности случившегося.

Ранее американский журналист CBS Sports Грант Уол умер во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 между Нидерландами и Аргентиной.

Уол внезапно потерял сознание в ложе для прессы на стадионе «Лусаил». Парамедики оказали ему экстренную помощь на месте, после чего доставили в больницу. Брат журналиста рассказал, что Гранту сделали сердечно-легочную реанимацию, которая, впрочем, не помогла. Футбольный обозревать скончался утром 10 декабря в местной больнице.