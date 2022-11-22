Франция — Австралия: Мбаппе забил головой

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил на 68-й минуте матча с Австралией на чемпионате мира в Катаре — 3:1.

Усман Дембеле с правого фланга совершил навес к линии вратарской, Мбаппе открылся между двух защитников соперника, выпрыгнул и головой отправил мяч в сетку ворот.