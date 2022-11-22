Франция — Австралия: Рабьо сравнял счет в матче

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо на 27-й минуте сравнял счет в матче с Австралией на чемпионат мира в Катаре — 1:1.

Рабьо набежал на ворота и с близкого расстояния отправил мяч в сетку ударом головой по центру. Результативную передачу сделал Тео Эрнандес.