22 ноября, 21:03
Сборная Франции стартует на группового этапе чемпионата мира-2022 в Катаре матчем против Австралии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Франция: Льорис, Павар, Конате, Упамекано, Л.Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Жиру.
Австралия: Райан, Аткинсон, Роулз, Бехич, Суттар, Муй, Макгри, Ирвайн, Леки, Льюк, Гудвин.
Напомним, ранее в группе D Дания и Тунис сыграли вничью со счетом 0:0.
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Основные источники исследования