Сборные Франции и Австралии назвали стартовые составы на матч ЧМ-2022

Сборная Франции стартует на группового этапе чемпионата мира-2022 в Катаре матчем против Австралии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Франция: Льорис, Павар, Конате, Упамекано, Л.Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Австралия: Райан, Аткинсон, Роулз, Бехич, Суттар, Муй, Макгри, Ирвайн, Леки, Льюк, Гудвин.

Напомним, ранее в группе D Дания и Тунис сыграли вничью со счетом 0:0.