Франция — Австралия: Жиру забил после передачи Рабьо

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру забил на 32-й минуте матча с Австралией на чемпионате мира в Катаре — 2:1.

Адриен Рабьо совершил перехват, ворвался в штрафную и отдал точную передачу на Жиру, который реализовал момент.