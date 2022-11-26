Дубль Мбаппе принес Франции победу над Данией. Французы вышли в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Франции обыграла Данию и первой вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Франции обыграла Данию в матче второго тура группы D ЧМ-2022. Встреча на «Стадионе 974» завершилась со счетом 2:1.

В первом тайме матча команды не забили голов. Во втором тайме на 61-й минуте гол забил нападающий Килиан Мбаппе. Через семь минут защитник сборной Дании Андреас Кристенсен сравнял счет.

На 86-й минуте Мбаппе оформил дубль и принес Франции победу в матче.

Сборная Франции после второго тура лидирует в группе D (6 очков) и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022. На второй строчке по итогам игрового дня находится Австралия (3 очка), Дания — третья (1 очко), Тунис — четвертый (1 очко).

Заключительный матч группового турнира ЧМ-2022 французы проведут 30 ноября против Туниса. Датчане в этот же день встретятся с Австралией. Оба матча начнутся в 18.00 по московскому времени.