Франция — Дания: Мбаппе открыл счет в матче

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на 61-й минуте открыл счет в матче с Данией на чемпионате мира в Катаре — 1:0.

Мбаппе получил передачу от Тео Эрнандеса и нанес точный удар по воротам.

Для 23-летнего Килиана это второй гол на ЧМ-2022.