26 ноября, 18:01
Франция сыграет с Данией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022. Стали известны составы команд на эту встречу.
Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Т.Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Дембеле, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру.
Дания: Шмейхель, Андерсен, Й.Кристенсен, Нельссон, Р.Кристенсен, Хейбьерг, Эриксен, Меле, Дамсгор, Линдстрем, Корнелиус.
Франция набрала 3 очка и занимает первое место в группе D. Австралия, ранее обыгравшая Тунис, также имеет 3 очка. В активе Дании 1 очко, как и у Туниса.
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Основные источники исследования