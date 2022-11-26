Франция — Дания: Мбаппе и Жиру выйдут в стартовом составе

Франция сыграет с Данией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022. Стали известны составы команд на эту встречу.

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Т.Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Дембеле, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру.

Дания: Шмейхель, Андерсен, Й.Кристенсен, Нельссон, Р.Кристенсен, Хейбьерг, Эриксен, Меле, Дамсгор, Линдстрем, Корнелиус.

Франция набрала 3 очка и занимает первое место в группе D. Австралия, ранее обыгравшая Тунис, также имеет 3 очка. В активе Дании 1 очко, как и у Туниса.