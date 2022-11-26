Франция и Дания не забили голов в первом тайме матча ЧМ-2022

Франция и Дания не забили голов в первом тайме матча второго тура группы D чемпионата мира в Катаре — 0:0.

Французы в первые 45 минут нанесли два удара в створ ворот, датчане — ни одного. Всего в первом тайме Франция 12 раз пробила по воротам соперника, Дания — два раза.