Франция — Марокко: стартовые составы на матч 1/2 финала ЧМ-2022

14 декабря состоится матч 1/2 финала ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко. Стали известны стартовые составы команд.

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Тео Эрнандес, Гризманн, Тчуамени, Фофана, Мбаппе, Дембеле, Жиру.

Марокко: Бугу, Хакими, Эль-Ямик, Агуэрд, Саисс, Мазрауи, Амрабат, Зиеш, Унаи, Буфаль, Эн-Несери.

Игра начнется в 22.00 по московскому времени.