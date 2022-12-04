Франция обыгрывает Польшу после первого тайма матча 1/8 финала ЧМ-2022

Франция обыгрывает Польшу после первого тайма матча 1/8 финала ЧМ-2022 — 1:0.

Единственный гол забил Оливье Жиру на 44-й минуте встречи. Он вышел на первое место по забитым мячам за сборную Франции (52). По этому показателю Жиру обогнал Тьерри Анри (51 мяч).

На 42-й минуте встречи случился курьезным момент. Боковой арбитр заметил, что защитник сборной Франции Жюль Кунде находится на поле с цепочкой на шее. Судья сразу попросил игрока снять украшение.