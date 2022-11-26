Франция — первый чемпион мира из Европы в XXI веке, который не вылетел в группе на следующем ЧМ

Сборная Франции стала первым действующим чемпионом мира из Европы в XXI веке, который не вылетел в группе на следующем ЧМ.

26 ноября французы обыграли Данию (2:0) во втором туре группового тура ЧМ-2022 и обеспечили себе выход в плей-офф турнира в Катаре.

В XXI веке до сегодняшнего дня европейские страны, которые выигрывали чемпионат мира, не могли выйти из группы на следующем турнире:

Франция: 1998 — чемпион, 2002 — вылет в группе;

Италия: 2006 (чемпион) и 2010 (вылет в группе);

Испания: 2010 (чемпион) и 2014 (вылет в группе);

Германия: 2014 (чемпион) и 2018 (вылет в группе).