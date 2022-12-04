Франция — Польша: видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022

Франция обыграла Польшу в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре со счетом 3:1.

Голами в составе победителей отметились Оливье Жиру и Килина Мбаппе, оформивший дубль. За польскую команду забил Роберт Левандовски с пенальти.

Видеобзор матча ЧМ-2022 Франция — Польша

Франция в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет с победителем матча Англия — Сенегал.