Франция — Польша: Мбаппе оформил дубль

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на 90+1-й минуте забил в матче с Польшей в 1/8 финала ЧМ-2022 — 3:0.

Мбаппе оформил дубль в этой игре.