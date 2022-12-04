Франция — Польша: Мбаппе удвоил преимущество французов

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил на 74-й минуте матча с Польшей в 1/8 финала ЧМ-2022 — 2:0.

Французы быстро перешли из обороны в атаку. Дембеле сделал пас к штрафной, Мбаппе обработал мяч и отправил его в ближнюю девятку.

Для Мбаппе это четвертый гол на турнире в Катаре.