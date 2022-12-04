Стали известны составы сборных Франции и Польши на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Сборные Франции и Польши объявили составы на матч 1/8 финала ЧМ-2022.

Франция: Льорис, Упамекано, Кунде, Варан, Эрнандес, Тшуамени, Рабьо, Гризманн, Дембеле, Жиру, Мбаппе.

Запасные: Ареола, Манданда, Верету, Гендузи, Дисаси, Камавинга, Коло-Муани, Коман, Конате, Павар, Салиба, Тюрам, Фофана.

Польша: Щенсны, Кэш, Глик, Кивер, Берешиньски, Каминьски, Зелиньски, С. Шиманьски, Франковски, Левандовски.

Запасные: Скорупски, Грабара, Беднарек, Белик, Ветеска, Гросицки, Гумны, Енджейчик, Журковски, Залевски, Милик, Пентек, Свидерски, Скурась, Д. Шиманьски.

Матч Франция — Польша состоится сегодня, 4 декабря и начнется в 18.00 (мск). Победитель встречи сыграет в четвертьфинале против победителя пары Англия — Сенегал.