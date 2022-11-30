Франция проиграла на чемпионате мира впервые с четвертьфинала ЧМ-2014

Сборная Туниса обыграла команду Франции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре со счетом 1:0.

Франция проиграла на чемпионате мира впервые с четвертьфинала ЧМ-2014 против Германии (0:1), прервав 9-матчевую беспроигрышную серию.

Сборная Франции, досрочно обеспечившая себе выход в плей-офф чемпионата мира, с 6 очками заняла первое место в группе D.

В 1/8 финала чемпионата мира действующие победители турнира сыграют со второй командой группы C.