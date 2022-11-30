Франция в третий раз проиграла африканцам на ЧМ — это европейский антирекорд

В матче третьего тура групповой стадии чемпионата мира сборная Франции уступила Тунису (0:1).

Для двукратных чемпионов мира эта неудача стала третьей в истории противостояния с соперниками из Африки. Ранее французов побеждали Сенегал (на ЧМ-2002) и ЮАР (на ЧМ-2010). По два раза африканские команды справлялись с болгарами и сербами.

Европейские команды, которые проигрывали африканцам на чемпионатах мира