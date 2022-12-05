Францию не оштрафовали за отказ Мбаппе общаться со СМИ на ЧМ-2022

Францию не оштрафовали за отказ нападающего Килиана Мбаппе от интервью после матчей ЧМ-2022.

По информации Le Parisien, ФИФА не стала штрафовать Французскую федерацию футбола (FFF) за то, что 23-летний игрок дважды не приходил на интервью после приза игроку матча на турнире в Катаре. Организация лишь направила в FFF письмо с предупреждением.

На ЧМ-2022 Мбаппе признавался лучшим игроком матча на групповом этапе — против Австралии (4:1) и Дании (2:1). Оба раза игрок отказывался дать обязательное интервью после получения награды.

После матча сборной Франции против Польши (3:1) в 1/8 финала ЧМ-2022 Мбаппе дал первое интервью на турнире. Он пообещал, что лично оплатит штраф, отметив, что Федерация не должна платить за личные решения.

На чемпионате мира в Катаре Мбаппе сыграл за сборную Франции четыре матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.