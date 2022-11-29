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Сегодня, 22:09

Француженка Фраппар станет первой женщиной, которая будет судить матч мужского чемпионата мира

Иван Шитик
Корреспондент
Стефани Фраппар.
Фото see.news.
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Француженка Стефани Фраппара будет главным судьей матча группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Германии и Коста-Рики.

Она станет первой женщиной, которая будет работать на матче мужского ЧМ в качестве главного арбитра.

Матч пройдет в городе Эль-Хауре на поле стадиона «Аль-Байт». Начало встречи в 18.00 по московскому времени.

Ранее Фраппар выполняла роль четвертого судьи на матче Мексики и Польши.

Напомним, что Фраппар в 2020 году стала первой женщиной, работавшей в качестве главного судьи на матче мужской Лиги чемпионов, а на Евро-2020 стала первой женщиной, вошедшей в судейскую бригаду на чемпионатах Европы среди мужских команд.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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Нидерланды
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16:00
Англия
Иран
6 : 2
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22:00
США
Уэльс
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25.11
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Уэльс
Иран
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22:00
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США
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22:00
Уэльс
Англия
- : -
29.11
22:00
Иран
США
- : -
И М О
1 Польша Польша 2 2-0 4
2 Аргентина Аргентина 2 3-2 3
3 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 2 2-3 3
4 Мексика Мексика 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
- : -
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
- : -
И М О
1 Франция Франция 2 6-2 6
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3 Дания Дания 2 1-2 1
4 Тунис Тунис 2 0-1 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
- : -
30.11
18:00
Австралия
Дания
- : -
И М О
1 Испания Испания 2 8-1 4
2 Япония Япония 2 2-2 3
3 Коста-Рика Коста-Рика 2 1-7 3
4 Германия Германия 2 2-3 1
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
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Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
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Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
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22:00
Япония
Испания
- : -
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
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И М О
1 Хорватия Хорватия 2 4-1 4
2 Марокко Марокко 2 2-0 4
3 Бельгия Бельгия 2 1-2 3
4 Канада Канада 2 1-5 0
Матчи группы
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23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
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01.12
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Канада
Марокко
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И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
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Камерун
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Камерун
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Бразилия
Швейцария
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02.12
22:00
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02.12
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Корея
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Португалия
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A 20.11 19:00
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6
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Сенегал
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0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
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1
1
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Аргентина
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1
2
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Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
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0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
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0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
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1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
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1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
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1
0
H 24.11 16:00
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0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
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3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
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0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
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0
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Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 11.0 X 3.30 П2 1.53
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 5.50 X 3.20 П2 1.86
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 6.70 X 4.50 П2 1.53
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.20 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
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-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
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-
F 01.12 18:00
Канада
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-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
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-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
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-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
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-
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