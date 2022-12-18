Во Франции рассказали, почему Бензема отклонил предложение Макрона прилететь на ЧМ

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер ответил на вопрос «СЭ» о том, почему Карим Бензема отклонил приглашение президента страны Эммануэля Макрона посетить финал ЧМ-2022 в Катаре.

«Мы в L'Equipe первыми написали, что между Бензема, тренерским штабом сборной Франции и некоторыми игроками возникли проблемы сразу после его травмы. По всей видимости, Бензема хотел остаться в Катаре для лечения, чтобы потом снова сыграть в соревнованиях. Но Дешам хотел определенности, ему не нужна была еще одна неопределенность: будет ли Бензема играть или нет? Уход Бензема стал облегчением для некоторых игроков, потому что у него очень сложный характер. Бензема знал это и сейчас немного зол на весь мир», — сказал Леклер «СЭ».

Сегодня, 18 декабря, сборная Франции сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира в Катаре. Начало — в 18.00 по мск.