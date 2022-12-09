Фред хочет увидеть слезы Месси в полуфинале ЧМ-2022

Экс-форвард сборной Бразилии Фред признался, что хочет, чтобы Бразилия и Аргентина вышли в полуфинал чемпионата мира-2022.

«Я хочу хаоса, потасовок, Неймара, раздающего панны, и плачущего Месси», — цитирует ESPN Фреда.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Бразилией и Хорватией пройдет в пятницу, 9 декабря. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.