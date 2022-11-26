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Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2022 против Эквадора (1:1). После игры ему вручили памятный приз.
25-летний хавбек «Барселоны» отыграл всю встречу. Он совершил 7 отборов мяча. Точность его передач составила 93 процента.
По итогам игрового дня в группе А первое место занимают Нидерланды (4 очка). На второй строчке Эквадор (4 очка), на третьей — Сенегал (3 очка).
Следующий матч нидерландцы проведут 29 ноября против Катара, а эквадорцы в этот же день втретятся с Сенегалом. Обе игры начнутся в 18.00 по московскому времени.
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Основные источники исследования